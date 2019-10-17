Son Dakika Haberleri: PKK-YPG'den "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturma çabası
Son Dakika Güncel PKK-YPG'den 'DEAŞ geri döndü' algısı oluşturma çabası

PKK-YPG'den "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturma çabası

43 dakika önce

Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığını açıkladı.

PKK-YPG'den

Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığını açıkladı. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği tespit edilirken, Silahlı Kuvvetlere teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti. Öte yandan terör örgütü PKK- YPG'nin Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.

(İHA)

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
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