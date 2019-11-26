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PKK/YPG'den Rasulayn'da bomnbalı saldırı : 17 ölü
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:45 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/ YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı."
(İHA)
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