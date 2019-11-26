Son Dakika Haberleri: PKK/YPG'den Rasulayn'da bomnbalı saldırı : 17 ölü
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PKK/YPG'den Rasulayn'da bomnbalı saldırı : 17 ölü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor.

PKK/YPG'den Rasulayn'da bomnbalı saldırı : 17 ölü, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/ YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı."

(İHA)

Fırat, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:45 Kaynak: İHA
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