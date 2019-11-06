PKK/YPG'den son 24 saatte 11 taciz ve saldırı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, son 24 saatte çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere 11 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:51 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin, son 24 saatte çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere 11 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz- saldırı gerçekleştirdi" denildi.
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristler tarafından son 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleştirildi Oyuncu Yasemin Kay Allen, kendisine tecavüz etmek isteyen tacizciyi ifşa etti Öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'in, CHP'li Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı Mesut Özil'e saldırı davasında ikinci sanık da suçunu itiraf etti