Son Dakika Haberleri: PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı
Son Dakika Güncel PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı

PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin, son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdi" denildi.

ANKARA,


YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
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