Terör örgütü PKK'nın sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

01.11.2022 11:09
Terör örgütü PKK'nın sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda silahlı ve bombalı eylemin talimatını veren 'Serdem Pir-Serhat Harun' kod adlı Ersin Şahin'i etkisiz hale getirdi.

MİT, sınır hattında Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda terör eyleminin faili Ersin Şahin'i, eylemleri nedeniyle hedef listesine alarak, etkisiz hale getirilmesi için detaylı bir çalışma başlattı. Saha ajanlarından anlık bilgiler alan MİT, Ersin Şahin'i tespit etmesi üzerine yaptığı özel bir operasyonla, anılanı etkisiz hale getirdi.

ERSİN ŞAHİN KİMDİR?

Ersin Şahin, 2014 yılında PKK'ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyet yürüttü ve çok sayıda gencin örgüte katılması için çalıştı. Anılan kırsal kadrolara katılması akabinde yurtiçinde Diyarbakır ve Şırnak kırsalında sonrasında da Irak kırsalında silahlı faaliyet gösterdi. 2017'de Suriye'ye geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Ersin Şahin, Suriye/Haseke'de sabotaj eğitimi alması sonrası Suriye/Derik'te Sabotaj Taburu Sorumlusu olarak görevlendirildi.

BİRÇOK ORGANİZASYONDA GÖREV ALDI

Sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine eden, Suriye'den Türkiye'ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek olan örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren, Suriye-Türkiye sınır hattında, örgütün istihbarat unsurları ile eşgüdüm halinde çalışarak, sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda yönlendirici olarak görev alan Ersin Şahin'in etkisiz hale gelmesinin Türkiye'ye dönük eylem planlamalarına önemli bir darbe vuracağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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MİT, PKK/YPG'nin sözde sabotaj taburu sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, PKK/YPG'nin sözde sabotaj taburu sorumlusunu etkisiz hale getirdi Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Millî İstihbarat Teşkilatı, Ersin Şahin, Türkiye, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK'nın sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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