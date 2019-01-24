Son Dakika Haberleri: Pkk/ypg Hedefleri Vuruldu

Pkk/ypg Hedefleri Vuruldu

1 saat önce

Afrin'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleir unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verildi.

Pkk/ypg Hedefleri Vuruldu, System.String[]
Afrin'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleir unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Afrin, PKK, Güncel
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