Pkk/ypg Hedefleri Vuruldu
1 saat önce
Afrin'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleir unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verildi.
Afrin
'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleir unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verildi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:51 Kaynak: İHA
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