PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimde bulunan PKK/ YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkldı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat'ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca Barış Pınarı bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 26 kilometre güneydoğusundaki Türk unsurlarına 28 Nisan gecesi makinalı tüfek ve roketatar ile taciz ateşi açıldı ve bir başka istikametten sızma girişiminde bulunuldu. Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarınca 10-15 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Tüm harekat merkezleri bilgilendirilerek, birlikler alarm durumuna geçirildi. PKK/YPG'li teröristlerin Türk mevzilerine makinalı tüfek ve roketatarlar ile taciz atışlarının başlaması ve aynı bölgede bir başka istikametten terörist unsurlarının mevzilere yaklaşmaları üzerine meşru müdafaa kapsamında bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ve hafif silahlar ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri ateş altına alındı. İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 4 teröristin yaralandığı belirtildi. - ANKARA