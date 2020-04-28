PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

PKK/ YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat'ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca, Barış Pınarı bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 26 kilometre güney doğusundaki Türk unsurlarına yönelik olarak 28 Nisan gecesi makinalı tüfek ve roketatar atışları ile taciz ateşi açıldı, bir başka istikametten ise sızma girişiminde bulunuldu. Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarınca 10-15 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi ve tüm harekat merkezleri bilgilendirilerek birlikler alarm durumuna geçirildi. PKK/YPG'li teröristlerin Türk mevzilerine makinalı tüfek ve roketatarlar ile taciz atışlarının başlaması ve aynı bölgede bir başka istikametten terörist unsurların mevzilere yaklaşmaları üzerine meşru müdafaa kapsamında bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ve hafif silahlar ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçış istikametleri ateş altına alındı. İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 4 teröristin yaralandığı tespit edildi.