PKK/YPG'li terörist Ankara'da saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

PKK/YPG'li terörist Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen PKK/YPG'li terörist, Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

PKK/YPG'li terörist Ankara'da saklandığı evde yakalandı, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen PKK/ YPG'li terörist, Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan istihbari ve fiziksel çalışmalarda bir teröristin kaçak olarak Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan araştırmada Ankara'ya geldiği belirlenen teröristin PKK/YPG'li F.A. olduğu öğrenildi. Teröristin saklandığı adresi tespit eden ekipler, F.A.'yı bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Daha sonra operasyon için düğmeye basan TEM ve İstihbarat ekipleri, şafak vakti düzenledikleri operasyonda teröristi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Terörist F.A'nın üzerinde bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede teröristin Suriye'deki çatışma bölgelerinde yer aldığı, bölücü örgüt liderinin fotoğrafları önünde ve örgüte ait sözde şehitlikte çekilmiş fotoğrafları aracılığı ile deşifre edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, tutuklandı. - ANKARA

Ankara, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK/YPG'li terörist Ankara'da saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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