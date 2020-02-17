PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika

PKK/YPG'li terörist teslim oldu
6 saat önce
Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan PKK/YPG'li terörist sınır birliklerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan PKK/ YPG'li terörist sınır birliklerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye giren PKK/YPG'li terörist, 1'inci Alayı 2'inci Hudut Taburu Havuzlubahçe Hudut Bölüğüne bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluk alanına gelerek teslim oldu. İsmi açıklanmayan terörist hakkında işlem başlatılırken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS
Son Dakika İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli Galatasaray Kulübü, "Central Rent A Car"la iş birliği yaptı Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti