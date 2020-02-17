PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika

PKK/YPG'li terörist teslim oldu

6 saat önce

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan PKK/YPG'li terörist sınır birliklerine teslim oldu.

PKK/YPG'li terörist teslim oldu, System.String[]

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan PKK/ YPG'li terörist sınır birliklerine teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye giren PKK/YPG'li terörist, 1'inci Alayı 2'inci Hudut Taburu Havuzlubahçe Hudut Bölüğüne bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluk alanına gelerek teslim oldu. İsmi açıklanmayan terörist hakkında işlem başlatılırken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS

Türkiye, Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli
Galatasaray Kulübü, "Central Rent A Car"la iş birliği yaptı Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 20:03:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]