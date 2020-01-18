PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor - Son Dakika

Birçok defa DEAŞ ile işbirliği yapan terör örgütü PKK/ YPG'nin, DEAŞ'lı kadınlarla ilgili gayriahlaki faaliyetler de yürüttüğü ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarınca; son olarak çoğu Rusya uyruklu DEAŞ mensubu kadınların, Haseke yakınlarındaki El-Hol kampından kaçmalarını sağlayan PKK/YPG'li teröristlerce para karşılığı fuhuş için pazarlandığı bilgisi paylaşıldı.

İlk olarak DEAŞ'lı kadınların El-Hol kampından kaçmalarını sağlayan her türlü insani değerden yoksun PKK/YPG'li teröristlerin akabinde Haseke'nin Kerifati Şarabin köyünde DEAŞ'lı 3 kadını pazarlayıp karşılığında 8 bin dolar aldıkları öğrenildi. Ahlak yoksunu teröristlerin, parayı işbirliği yaptığı terörist grubuyla paylaşmayı reddetmesi üzerine de aralarında kavga çıktığı ve kavgada DEAŞ'lı 3 kadını pazarlayan teröristlerin, parayı paylaşmak istemediği 7 PKK'lıyı öldürdüğü öğrenildi.

(Bayazit Cebeci/İHA)