PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor - Son Dakika

PKK/ YPG'li teröristlerin, El-Hol kampından kaçmalarını sağladıkları çoğu Rusya uyruklu DEAŞ mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; birçok defa DEAŞ ile işbirliği yapan terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'lı kadınlarla ilgili gayriahlaki faaliyetler de yürüttüğü ortaya çıktı. PKK/YPG'li teröristlerin, son olarak çoğu Rusya uyruklu DEAŞ mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladığı bilgisi paylaşıldı. DEAŞ'lı kadınların Haseke yakınlarındaki El-Hol kampından kaçmalarını sağlayan PKK/YPG'li teröristlerin ardından Haseke'nin Kerifati Şarabin köyünde DEAŞ'lı 3 kadını pazarlayıp, karşılığında 8 bin dolar aldıkları öğrenildi. Kadınları pazarlayan teröristlerin, parayı işbirliği yaptıkları terörist grubuyla paylaşmayı reddetmesi üzerine de aralarında kavga çıktığı ve kavgada 7 PKK'lının öldüğü öğrenildi.