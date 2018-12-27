Son Dakika Haberleri: Pkk/ypg'li Teröristler Rasulayn'da Hendek Kazmayı Sürdürdü

Pkk/ypg'li Teröristler Rasulayn'da Hendek Kazmayı Sürdürdü

56 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.

Pkk/ypg'li Teröristler Rasulayn'da Hendek Kazmayı Sürdürdü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazmaya sürdürdü. Teröristlerin kazdıkları hendekleri inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:02 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Suriye, Ceylanpınar, PKK, Güncel
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