Pkk/ypg'li Teröristler Rasulayn'da Hendek Kazmayı Sürdürdü
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar
ilçesi karşısında bulunan Suriye
'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazmaya sürdürdü. Teröristlerin kazdıkları hendekleri inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:43 Kaynak: DHA
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