Son Dakika Haberleri: Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor
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Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor

3 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor.

Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor, System.String[]



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazıyor. Teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

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Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
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Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor
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