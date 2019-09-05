Son Dakika Haberleri: Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor
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Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor

2 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor.

Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazıyor. Teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı öne sürüldü.

Ceylanpınar, Suriye, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:30 Kaynak: DHA
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Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor
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