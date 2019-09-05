Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor
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ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:30 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazıyor. Teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı öne sürüldü.
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