PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin de yaralı olduğu bildirildi.

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/ YPG'li teröristler tarafından bugün saat 14.30'da saldırı düzenlendi. Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından 13 füze atışı yapıldı. BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedaviye alındığı ifade edilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

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