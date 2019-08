TERÖR örgütü PKK/YPG tarafından Kurban Bayramı öncesi Arife günü Suriye sınırındaki Şanlıurfa ile turizm bölgesi Antalya'da bombalı saldırı düzenleme girişimi, güvenlik güçlerinin titiz çalışmasının ardından Şanlıurfa ve Konya'da düzenlenen operasyonlarla engellendi. Her iki saldırı ile yaratılmak istenen kaos ortamı önlenirken, terör örgütünün iki eylem için de Arap kökenli militanları tercih ettiği, böylelikle hem Türkiye'deki Arap kökenlilere karşı halkı kışkırtmayı hem de Suriye'de bunu lehine kullanarak Arapların da desteğini almayı hedeflediği ortaya çıktı.Türkiye'nin 2 yılı aşkın süredir sınır güvenliğine yönelik tehdidin sonlandırılması için hedef gösterdiği Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG unsurları, ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine güvenli bölge oluşturulması için görüşmelere başlamasıyla kaos ortamı yaratmak için sınır kentleri ile büyükşehirlerde eylem yapma kararı aldı. Terör örgütünün sözde yöneticileri devreye sokmayı planladığı bombalı eylemler için Şanlıurfa ve Antalya'yı adres olarak belirledi. Örgütün sözde elebaşları daha sonra saldırının Türkiye ve Suriye'de etkisini artırmak için farklı bir yönteme başvurarak eylemleri yapacak kişilerin Kürt değil Arap kökenli olmasını kararlaştırdı. Bu yöntem ile terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticileri hem örgütün sadece Kürt'lerden oluşmadığı mesajını vermeyi hedeflediği hem de Türkiye'de tepki görecek olan Arap kökenlilerden sınırın iki tarafında taban oluşturmayı böylece ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri saflarını sıklaştırmayı amaçladığı ortaya çıktı.ÖRGÜT HAREKETE GEÇTİSuriye'nin kuzeyinde bulunan Haseke kentinde bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticileri eylem kararının ardından harekete geçti ve ilk etapta saldırı için bombaları eylem alanına götürecek kişilerin Ebu Huseyin ile Casım El Halaf olmasını kararlaştırdı. Her ikisi de Arap kökenli olan ve bombacılara örgüt yöneticileri tarafından patlayıcıları kendilerini Türkiye'de karşılayacak olan kişilerin gösterecekleri yerde patlatmaları talimatı verildi. Örgütten aldıkları talimatın ardından iki terörist, bombalar ile sınırı geçmek için harekete geçti. İlk olarak terör örgütü kontrolündeki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Ayn El Arap'a gelen teröristler burada geçiş imkanı bulamayınca, bu kez Akçakale'nin karşısındaki Telabyad kentine geldi. Burada da sınırı geçmeyi başaramayan teröristler daha sonra Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn kentine gitti ve buradan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptı.İSTİHBARAT BİRİMLERİ İZLERİNE ULAŞTI, SINIRDAN İTİBAREN ADIM ADIM İZLENDİLERİstihbarat birimleri ile tüm bu yaşananlar sırasında gelişmelerde haberdar olarak harekete geçti. Teröristler eylem için sınırı geçerken, istihbarat ve terör polisleri de Arap kökenli PKK/YPG'li 2 teröristi izine ulaştığı bağlantı kurduğu kişilerle birlikte adım adım izlemeye başladı. Şanlıurfa'da eylem yapmayı hedefleyen terörist Ebu Huseyin, kent merkezinde bir eve yerleşti.BAYRAM ALIŞVERİŞİNİ KANA BULAYACAKTIBurada da izlenmeye devam edilen ve kentin çeşitli bölgelerinde keşif yaptığı sırada istihbarat birimleri tarafından takip edilen teröristin şehrin simgesi olan Balıklıagöl yakınlarındaki Haşimiye Meydanı'nda bayram alışverişi nedeniyle vatandaş yoğunluğunun olduğu sırada eylem yapması talimatı aldığı saptandı. Eylem için harekete geçen Ebu Huseyin, 8 Ağustos günü öğle saatlerinde Haşimiye Meydanı'nda önlem alan polisler tarafından saldırıyı gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen Ebu Huseyin ile birlikte ele geçirilen bombanın ise etkisini artırmak için bilyeler ile güçlendirilmiş C-4 ve TNT karışımı olduğu saptandı. Bombanın ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşı uzaktan da patlatılacak şekilde düzeneğe sahip olduğu da belirlendi.ANTALYA'DA OYUNCAK AYIYLA SALDIRI DÜZENLENECEKTİTeröristlerin kana bulamayı hedeflediği ikinci adres olan Antalya'da saldırıyı düzenleyecek terörist Casım El Halaf ise bu kente aile süsü verdikleri araçla ulaşmayı planlarken yakalandı. Güvenlik güçlerince takip edilen teröristin bulunduğu araç 7 Ağustos gününün ilk dakikalarında Konya'nın Ereğli ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada oyuncak ayı içerisinde yarım kilo patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan terörist ve işbirlikçileri sorgulanırken, patlayıcı ise uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. PKK/YPG'li terörist Casım El Halaf sorgusunda örgütten aldığı talimat doğrultusunda sınırı geçtiğini ve Antalya'da eylem düzenleyeceğini söyledi. Terörist, kendisine verilen talimatın turizm bölgesi Antalya kent merkezi veya Alanya ilçesinde turist yoğunluğu olan bölgede saldırıyı düzenlemek olduğunu ifade etti. Casım El Halaf, örgütün bu talimatını ailesinin ölümle tehdit edilmesi ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı için verilen yüklü miktar para karşılığında kabul ettiğini de itiraf etti.TERÖRİSTLER TUTUKLANDI, HAİN PLAN BOZULDUAntalya ve Şanlıurfa'yı kana bulamayı hedefleyen teröristler yakalanıp tutuklanırken, hain planları da güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla bozulmuş oldu. Terör örgütünün her iki saldırı ile hem sınır hem de turizm bölgelerinin güvensiz olduğu mesajını vermeyi amaçladığı, Arap kökenli bombacılar ile de terör örgütünün Kürt kökenliler ile sınırla olmadığı algısını oluşturmak istediği öğrenildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin aynı zamanda Türkiye'de saldırılar sonrası Suriyeli düşmanlığı oluşturmayı, böylelikle Suriye içerisinde Türkiye'nin kendilerine düşman olduğu imajını yayarak Suriye Demokratik Güçleri adlı yapılanmaya Arap kökenlilerin de desteğini sağlamayı hedeflediği kaydedildi.GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZ DURUMUNU SÜRDÜRÜYORGüvenli Bölge ve Fırat'ın Doğusuna yönelik operasyon söylemlerinin artmasının ardından örgüt içerisinde oluşacak çözülmeleri önlemek ve taban kaybetmemek isteyen terör örgütü PKK/YPG'nin benzer saldırılara başvurabileceği belirtildi. Güvenlik güçleri de bu ihtimali göz önünde bulundurarak sınır kentleri başta olmak üzere yurt genelindeki önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Teyakkuz halinde olan güvenlik güçleri her türlü hareketliliği adım adım izlerken, askerler de teröristlerin eylem için sınırı geçme ihtimaline karşı alarm durumuna geçti.