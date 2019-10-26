Son Dakika Haberleri: PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor
Son Dakika Güncel PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

1 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.

PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor, System.String[]

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/ YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor."

(İHA)

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
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