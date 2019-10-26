PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/ YPG 'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor."

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Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü

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