PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor
1 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/ YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor."
(İHA)
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