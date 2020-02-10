PKK/YPG'li teröristleri Türkiye'ye getiren 4 kişiye gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK/YPG'li teröristleri Türkiye'ye getiren 4 kişiye gözaltı - Son Dakika

PKK/YPG'li teröristleri Türkiye'ye getiren 4 kişiye gözaltı

6 saat önce

MARDİN'de, MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye PKK/YPG'li teröristleri getirdikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/YPG'li teröristleri Türkiye'ye getiren 4 kişiye gözaltı, System.String[]

MARDİN'de, MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye PKK/ YPG'li teröristleri getirdikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında bulunan 1 terörist de yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı, PKK/YPG üyesi teörristleri Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla getiren Suriye uyruklu S. R. ve M.H.'yi takibe aldı. Göçmen kaçakçılığı da yaptıkları belilrnen şüphelilerin yakalanması amacıya jandarma ekipleri, Kızıltepe'ye bağlı Suriye sınırında bulunan kırsal Şenyurt Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda S. R. ve M.H. ile suç ortakları S.A. ve E.X. gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında bulunan teriöst Ahmet Fereç Halil de yakalandı. Ahmet Fereç Halil'in terör örgütüne 2019 yılında katıldığını, örgüt içinde 'Berhudan' kod adını kullandığını belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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