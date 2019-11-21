PKK/YPG'nin DEAŞ kumpasını güvenlik güçleri bozdu

TERÖR örgütü PKK/PYD/ YPG'nin Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası, Suriye'de kontrolündeki cezaevlerindeki DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakarak yaptırmak istedikleri bombalı saldırılarla örgütün gücünü yeniden kazanmaya başladığı yönündeki kara propagandası, güvenlik güçleri tarafından ülke içinde ve sınır ile Suriye'de kontrol altındaki bölgelerde yapılan operasyonlarla engellendi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı. Örgütün harekatı durdurmak için DEAŞ'lı teröristleri bombalı saldırılar düzenlemek için yönlendirdiği değerlendirmesi yapan güvenlik güçleri, üst seviyede önlemler aldı. Örgütün, Türkiye'nin operasyonundan sonra DEAŞ'lı teröristlerin eski gücünü kazanmaya başladığı yönünde kara propagandası yapmayı hedeflediği tespitleri yapıldı. Ülke içinde, sınır hattında ve Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde terör örgütü DEAŞ bağlantılı şüphelilerle ilgili operasyonlar artırıldı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubu yakalandı. Yabancı uyruklu DEAŞ'lılar hakkında Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekat bölgelerinde soruşturmalar açıldı. Türk uyruklu olanlar ise Türkiye'ye gönderildi.