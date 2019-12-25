PKK/YPG'nin gıda paketi görünümlü patlayıcılarla saldırıları önlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK/YPG'nin gıda paketi görünümlü patlayıcılarla saldırıları önlendi - Son Dakika

PKK/YPG'nin gıda paketi görünümlü patlayıcılarla saldırıları önlendi

6 saat önce

BARIŞ Pınarı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin, gıda paketi görünümünde el yapımı patlayıcı ürettiği, böylece masum sivilleri hedef almaya ve sivillerin insani yardımlara ulaşmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

PKK/YPG'nin gıda paketi görünümlü patlayıcılarla saldırıları önlendi, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin, gıda paketi görünümünde el yapımı patlayıcı ürettiği, böylece masum sivilleri hedef almaya ve sivillerin insani yardımlara ulaşmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütü PKK/YPG'nin etkisiz kılındığı Barış Pınarı Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin ilgili kurumlarının çalışmalarıyla halkın ihtiyaçları birer birer karşılanırken, hayatın her geçen gün normale dönmesi sağlanıyor. Fakat bölge halkının Mehmetçik ile dayanışma içinde olmasını kabullenemeyen terör örgütü, bölgede huzur ve güvene kast etmek için bombalı araç patlatma çabasından vazgeçmiyor.

GIDA PAKETİ GÖRÜMLÜ EL YAPIMI PATLAYICI

Teröristlerin şimdi de Türkiye'nin Barış Pınarı Bölgesi'nde dağıttığı gıda paketlerine gözünü dikerek, gıda paketi görünümünde el yapımı patlayıcı ürettiği ortaya çıktı. Teröristlerin el yapımı patlayıcı tuzakladıkları gıda paketi şeklindeki bombalarla masum sivilleri hedef almaya ve sivillerin insani yardımlara ulaşmasını engellemeye çalıştıkları belirlendi. Teröristlerin şu ana kadar bu planlarında başarılı olamadıkları, bölgedeki arama-tarama faaliyetleriyle çok sayıda yol kontrol noktasında yapılan denetimlerle bu tür saldırıların önüne geçildiği bildirildi.


Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!
Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

Son Dakika Haberleri
18:46 Kayseri deaş üyesi çobana tutuklama - Son Dakika
18:46 Putin 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:45 Tarihi Protestan Kilisesi'nde Noel kutlaması - Son Dakika
18:44 Güneydoğu'da kar ve sağanak uyarısı - Son Dakika
18:44 Samsun'un imalat sanayisi kitaplaştırıldı - Son Dakika
18:10 İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:49:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK/YPG'nin gıda paketi görünümlü patlayıcılarla saldırıları önlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]