PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu
1 saat önce
PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit olduKİLİS - Suriye'nin Azez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu üs bölgesine havanlı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
PKK/ YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu
KİLİS - Suriye'nin Azez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu üs bölgesine havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Azez kırsalındaki SMO üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından sabah saatlerinde havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Durumu ağır olan 1 SMO askeri Kilis Devlet Hastanesine, 3 SMO askeri de Azez'deki hastanelere kaldırıldı.
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