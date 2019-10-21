Son Dakika Haberleri: PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu
Son Dakika Güncel PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu

PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu

1 saat önce

PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit olduKİLİS - Suriye'nin Azez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu üs bölgesine havanlı saldırı düzenlendi.

PKK/ YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu

KİLİS - Suriye'nin Azez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu üs bölgesine havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Azez kırsalındaki SMO üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından sabah saatlerinde havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Durumu ağır olan 1 SMO askeri Kilis Devlet Hastanesine, 3 SMO askeri de Azez'deki hastanelere kaldırıldı.

PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu

Azez, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
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