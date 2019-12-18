PKK/YPG'nin mağdur ettiği Suriyeli Kürtlerden "Türk askeri yanımızda" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PKK/YPG'nin mağdur ettiği Suriyeli Kürtlerden 'Türk askeri yanımızda' mesajı - Son Dakika

PKK/YPG'nin mağdur ettiği Suriyeli Kürtlerden "Türk askeri yanımızda" mesajı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli Kürtlerden "Türk askeri yanımızda, herhangi bir sıkıntımız yok." mesajı.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan videoda Barış Pınarı bölgesinde yaşayan bir Suriyeli'nin mesajı paylaşıldı.

Barış Pınarı Harekatı huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli Kürtlerden "Türk askeri yanımızda, herhangi bir sıkıntımız yok." mesajı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan videoda Barış Pınarı bölgesinde yaşayan bir Suriyeli'nin mesajı paylaşıldı.

Videoda, Kürt halkına seslenen seslenen Suriyeli, şu mesajları verdi:

"PKK/ YPG bizi mağdur etti. Evlerimizi yaktı, çocuklarımızı aç susuz bıraktı. Türk askerine Allah yardım etsin. Türk askeri bize el attı, yardımda bulundu, halen de etrafımızda güvenliğimizi sağlıyor. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana'a yardım etsin. Her Kürt, PKK değildir, her Kürt terörist değildir. Türk askeri yanımızda, herhangi bir sıkıntımız yok. Buradan Erdoğan'a selamlarımızı iletiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan başımızın üstünde, bir sıkıntımız yok."

PKK/YPG'nin mağdur ettiği Suriyeli Kürtlerden Türk askeri yanımızda mesajı

Barış Pınarı Harekatı, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti
Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'nin galası yapıldı Atiye'nin galasında büyük sürpriz! Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun bakışması geceye damga vurdu Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
17:06 Uludağ'daki arama çalışmalarında iki erkek cesedi bulundu - Son Dakika
17:05 Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor - Son Dakika
17:05 Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını teklif ediyoruz - Son Dakika
17:00 Aliağalı kadın çiftçilere akademik destek - Son Dakika
17:00 Devrekli hanımlar el emeklerini pazara çıkardı - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:10:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PKK/YPG'nin mağdur ettiği Suriyeli Kürtlerden "Türk askeri yanımızda" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]