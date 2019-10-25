Son Dakika Haberleri: PKK/YPG'nin sözde askeri kampa dönüştürdüğü okul temizlendi
Son Dakika Güncel PKK/YPG'nin sözde askeri kampa dönüştürdüğü okul temizlendi

PKK/YPG'nin sözde askeri kampa dönüştürdüğü okul temizlendi

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'ta PKK/YPG'nin sözde askeri kampa dönüştürdüğü okul temizlendi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'ta PKK/ YPG'nin sözde askeri kampa dönüştürdüğü okul temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad kasabası geçtiğimiz günlerde terör örgütünden geri alınmıştı. Tel Abyad'ın Tel el Khador köyünde bulunan ve terör örgütü tarafından daha önce teröristlere sözde askeri eğitim verilen okulda güvenlik güçleri tarafından temizleme çalışması yaptı. Terör örgütü PKK/YPG'nin okulun duvarlarına astığı pankartlar ve tabelalar indirilirken, örgüte ait mühimmatlara da Suriye Milli Ordusu tarafından el konuldu. SMO komutanlarından Muhammet Badran, "Okulu temizlemeye başladık. Kısa zamanda gerekli hazırlıklar yapılacak ve okul yeniden açılarak çocuklara eğitim verecek" dedi.

(İHA)

PKK/YPG'nin sözde askeri kampa dönüştürdüğü okul temizlendi

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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