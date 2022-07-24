PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

ADETA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KULUÇKA MERKEZİ

Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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