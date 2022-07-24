PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

24.07.2022 09:47

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği nokta atış operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu olan ve Ağrı, Kars, Van, Bingöl, Bitlis kırsalında faaliyet göstererek çok sayıda terör eyleminde bizzat bulunduğu öğrenilen 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç, etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

ADETA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KULUÇKA MERKEZİ

Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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Bitlis, Kars, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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09:47 PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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SON DAKİKA: PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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