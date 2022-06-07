PKK/YPG'nin suikastçısı, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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PKK/YPG'nin suikastçısı, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

07.06.2022 11:22
PKK/YPG'nin suikastçısı, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/YPG'nin suikastçısı, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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