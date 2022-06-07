PKK/YPG'nin suikastçısı, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt 'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

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Kaynak: AA

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