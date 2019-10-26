Son Dakika Haberleri: PKK/YPG'nin tacizlerine karşılık verildi
Son Dakika Güncel PKK/YPG'nin tacizlerine karşılık verildi

PKK/YPG'nin tacizlerine karşılık verildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ve saldırıların devam ettiği bildirildi.

PKK/YPG'nin tacizlerine karşılık verildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/ YPG'li teröristler tarafından taciz ve saldırıların devam ettiği bildirildi.

MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerce, keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir."

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler imha ediliyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi Volkswagen'den fabrika yatırımı sonrası Türk yönetici atağı Yerel yönetimler yasasında ayrıntılar netleşti! Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 19:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK/YPG'nin tacizlerine karşılık verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]