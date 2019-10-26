PKK/YPG'nin tacizlerine karşılık verildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ve saldırıların devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:16 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/ YPG'li teröristler tarafından taciz ve saldırıların devam ettiği bildirildi.
MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerce, keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir."
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