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"PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar diğer ilgili kurum ve koordineli olarak incelemeler sürüyor"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması için diğer kurumlarla inceleme sürüldüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması için diğer kurumlarla inceleme sürüldüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor."
(İHA)
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