Pkk/ypg Noktaları Vuruldu
1 saat önce
Afrin'de görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği açıklandı.
Afrin
'de görev yapan TSK
unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği açıklandı.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:26 Kaynak: İHA
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