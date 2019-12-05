Son Dakika Haberleri: PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna EYP yerleştirmiş
Son Dakika Güncel PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna EYP yerleştirmiş - Son Dakika

PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna EYP yerleştirmiş

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Rasulayn'da elektrik panosuna roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna EYP yerleştirmiş, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'nin Rasulayn'da elektrik panosuna roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada. "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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