PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:31 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargah ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar veren terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi" denildi.FOTOĞAFLI
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