PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargah ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar veren terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi" denildi.FOTOĞAFLI