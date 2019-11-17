Son Dakika Haberleri: PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış
Son Dakika Güncel PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış - Son Dakika

PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargah ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar veren terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi" denildi.FOTOĞAFLI


YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslekte yeterlilik belgesi olmayan çalıştırılamayacak
Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazeteci Ayşe Arman'ı arabasının kapısını açarak karşıladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 18:50:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]