PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış (2)

OKUL TAMİR EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği okulun tamir edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul; Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı" denildi.