Son Dakika Haberleri: PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış (2)
Son Dakika Güncel PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış (2) - Son Dakika

PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış (2)

6 saat önce

OKUL TAMİR EDİLDİMilli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği okulun tamir edildiğini açıkladı.

PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış (2), System.String[]

OKUL TAMİR EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği okulun tamir edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul; Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:25 Kaynak: DHA
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