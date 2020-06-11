PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde tarlaları ateşe vererek sivillere saldırıyor - Son Dakika

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde ateşe verdiği tarladaki yangın söndürülürken, teröristlerce tarlaya tuzaklanan patlayıcı, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde insanlık suçu işlemeye devam ettiği, bölgede huzur ve güvenin teminatı Mehmetçiğin ise teröristlerin hain planlarını sekteye uğratmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Bombalı araçlarla sürekli masum sivilleri hedef alan teröristlerin, yaz aylarının gelmesiyle Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivillerin geçim kaynağı tarlaları ateşe vermeye başladığı belirtilen açıklamada, teröristlerin, ateşe verdikleri tarlalara mayın veya el yapımı patlayıcı tuzakladığı kaydedildi.

Yangınların siviller, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun müdahalesiyle söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, bunu bilen teröristlerin, yangını söndürmeye çalışan köylülere, Mehmetçiklere ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına ateş açarak zarar vermeye çalıştığı aktarıldı.

PKK/YPG'li teröristlerin son olarak, Barış Pınarı bölgesinde yaktıkları sivillere ait bir tarım arazisine müdahale edilerek yangının söndürüldüğü belirtilen açıklamada, köylülerin de gayretleriyle söndürülen arazide yeni tuzaklanmış bir antitank mayını tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, METİ timlerinin dikkati sayesinde tespit edilen mayının, büyük bir facia yaşanmadan ve köylüler zarar görmeden imha edildiği kaydedildi.