Son Dakika Haberleri: PKK/YPG tarafından Tel Abyad Hastanesi'ndeki malzemeler yakıldı
Son Dakika Güncel PKK/YPG tarafından Tel Abyad Hastanesi'ndeki malzemeler yakıldı

PKK/YPG tarafından Tel Abyad Hastanesi'ndeki malzemeler yakıldı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad Hastanesi'nin incelemesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz ve kaçırıldığını tespit edildiğini açıkladı.

PKK/YPG tarafından Tel Abyad Hastanesi'ndeki malzemeler yakıldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad Hastanesi'nin incelemesinde terör örgütü PKK/ YPG tarafından yakılarak kullanılamaz ve kaçırıldığını tespit edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
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Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazları yakmış!
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