PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit...
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Tünelde ilerleyen asker Tünelin binaya çıkışı TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:01 Kaynak: AA
Tünelde ilerleyen asker
Tünelin binaya çıkışı TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.
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