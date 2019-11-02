Son Dakika Haberleri: PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit...
Son Dakika Güncel PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit...

PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit...

6 saat önce

Tünelde ilerleyen asker Tünelin binaya çıkışı TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.

Tünelde ilerleyen asker

Tünelin binaya çıkışı TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.

PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:01 Kaynak: AA
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