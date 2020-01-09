PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmatlar imha edildi - Son Dakika
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PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmatlar imha edildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde ele geçirilen terör örgütü PKK/YPG'ye ait tünel, silah ve mühimmatların imha edildiğini açıkladı.

PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmatlar imha edildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde ele geçirilen terör örgütü PKK/ YPG'ye ait tünel, silah ve mühimmatların imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Bölgesi'nde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünel, silah ve mühimmatların ele geçirildiği belirtilerek, "Son olarak Tel Abyad'da 20 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 12 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roket sevk fişeği, 5 bin 532 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 37 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Resulayn'da yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 yeni tünel ve bir adet havan silahı tespit edildi. Ele geçirilen tünel, silah ve mühimmatlar imha edildi" denildi.


YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:58 Kaynak: DHA
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