- PKK/YPG'ye Ait Tünel İmha Edildi
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- PKK/YPG'ye ait tünel imha edildiRASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'ya ait mayınlarla dolu tünel ağını imha etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
- PKK/ YPG'ye ait tünel imha edildi
RASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'ya ait mayınlarla dolu tünel ağını imha etti.
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ye ait büyük bir tünel ağı buldu. Tespit edilen tünel, TSK ve SMO tarafından imha edilip terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi. TSK ve SMO iş makineleriyle tünelin tüm geçişlerini kapattı. Bölgeden sivilleri tahliye eden SMO, alanı boşalttıktan sonra bomba ve mayınları kontrollü olarak patlattı.
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