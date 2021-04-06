Milli Savunma Bakanlığı, saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA
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