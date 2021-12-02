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PKK/KCK'lı 2 terörist, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

PKK/KCK'lı 2 terörist, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

02.12.2021 12:35

IRAK'ın kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensupları 'Mazlum Jir Agiri' kod adlı Emrah Adıgüzel ve 'Sarina/Diljin' kod adlı Pervin Arslan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

IRAK'ın kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensupları 'Mazlum Jir Agiri' kod adlı Emrah Adıgüzel ve 'Sarina/Diljin' kod adlı Pervin Arslan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik bir operasyon daha gerçekleştirdi. MİT, Irak'ın kuzeyinde daha önce örgütün sözde saldırı birimlerinde yer alan Emrah Adıgüzel ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Pervin Arslan'ı takibe aldı. 2 terörist, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.Örgüte 2012'de katılan 'Mazlum Jir Agiri' kod adlı Adıgüzel'in Gara, Sincar ve Hakurk'ta faaliyet yürüttüğü, Sincar'da örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı, 2020'de görevlendirildiği İran alanında örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer aldığı belirtildi. 'Sarina/Diljin' kod adlı Pervin Arslan'ın ise örgüte 2014'te katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, örgütün sözde saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı, 2019'da görevlendirildiği İran alanında sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.


Türkiye, Milli, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PKK/KCK'lı 2 terörist, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK/KCK'lı 2 terörist, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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