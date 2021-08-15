PKU'LU AİLELER YALNIZ DEĞİLDİR

Yalova Belediyesi, 1-7 Haziran PKU Haftası nedeniyle Yalova'da yaşayan, doğuştan ve genetik olan fenilketonüri (PKU) hastası olan bireylere destek kolileri dağıttı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, fenilketonüri (PKU) hastası aileleri evlerinde ziyaret etti. Hem onlarla sohbet etti hem de belediye tarafından hazırlanan proteinsiz gıdaları ailelere teslim etti. Ailelerimizin Bir Gün Değil Her Gün Yanındayız

"Çocuklarımızın ve ailelerin yüzlerinin gülmesi için çalışıyoruz" diyen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Ömür boyu diyet yapmak zorunda olan çocuklarımızın ailelerine Yalova Belediye olarak her zaman destek oluyoruz. Bununla birlikte zaman zaman bir araya gelerek hal ve hatırlarını soruyoruz. Yalova'da asla yalnız değiller. Yalova Belediyesi olarak çocuklarımızın sosyal aktivitelerini geliştirmeyi hedefleyen projeleri de hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.