Son Dakika Haberleri: Pladis Ceo'su A. Salman Amin Oldu

Pladis Ceo'su A. Salman Amin Oldu

1 saat önce

Yıldız Holding'in atıştırmalık işlerini tek bir çatı altında toplamak için kurduğu atıştırmalık şirketlerinden Pladis'in CEO'su A. Salman Amin oldu.

Pladis Ceo'su A. Salman Amin Oldu, System.String[]
Yıldız Holding'in atıştırmalık işlerini tek bir çatı altında toplamak için kurduğu atıştırmalık şirketlerinden Pladis'in CEO'su A. Salman Amin oldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Pladis'in, henüz ikinci yılını geride bırakmış bir şirket olarak, şimdiden global arenada hızla büyüyen bir oyuncu konumuna geldiğini vurguladı ve ekledi:

"A. Salman Amin, hızlı tüketim markalarında şirket dönüşümü ve büyüme konusunda global bir deneyime sahip. Kendisinin, hali hazırda zaten yüksek hedefleri ve girişimci bir ruhu olan şirketimize katılımından, tecrübe ve becerilerini Pladis'e kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyorum."

A. Salman Amin de, Pladis'teki yeni rolüne ilişkin görüşlerini şöyle açıkladı:

"Ben kariyerimi, kuralları yeniden yazmaya, farklı ve yenilikçi yöntemler, yollar bulmaya ve tüketicinin zaman içinde değişim yolculuğunun bir parçası olmaya adadım. Sevdiğimiz yerel tatları birer global yıldıza dönüştürmek; bisküvi, kek çikolata, sakız ve şekerleme alanındaki köklü mirasımızı tüm dünya ile paylaşmak adına Pladis'te büyük fırsat görüyorum. Yeni ekibimle beraber bu yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum."

Amin, SC Johnson öncesinde, PepsiCo şirketinde CMO olarak görev yaptı. PepsiCo Birleşik Krallık ve İrlanda Başkanlığı da dahil olmak üzere, 17 yıl boyunca görev aldığı PepsiCo şirketinde çalıştı. Amin  ayrıca, Procter&Gamble şirketinin Amerika, Almanya, Suudi Arabistan, İsviçre ekiplerinde de 10 yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda bulundu. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:33 Kaynak: DHA

PepsiCo, Yıldız Holding, CEO, Ekonomi
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