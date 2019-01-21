Son Dakika Haberleri: Pladis'de üst düzey atama

Pladis'de üst düzey atama

42 dakika önce

Pladis, SC Johnson ve Pepsi'de görev alan Salman Amin'i küresel CEO olarak atadığını açıkladı.

Pladis'de üst düzey atama, System.String[]
Pladis, SC Johnson ve Pepsi'de görev alan Salman Amin'i küresel CEO olarak atadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:35 

CEO, Pepsi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tansiyon Yükseliyor! İsrail Hedefleri Vurdu, İran Meydan Okudu 10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:17:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pladis'de üst düzey atama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]