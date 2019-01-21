Pladis'de üst düzey atama
42 dakika önce
Pladis, SC Johnson ve Pepsi'de görev alan Salman Amin'i küresel CEO olarak atadığını açıkladı.
Pladis, SC Johnson ve Pepsi
'de görev alan Salman Amin'i küresel CEO
olarak atadığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:35
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