Plaj alanı açmak için dere yatağını değiştirdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Plaj alanı açmak için dere yatağını değiştirdiler

31.03.2022 15:48
Plaj alanı açmak için dere yatağını değiştirdiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahil bandında plaj alanı açmak için 300 metrelik kanal açıp dere yatağını değiştirmeye çalışan işletmeye jandarma tarafından işlem yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahil bandında plaj alanı açmak için 300 metrelik kanal açıp dere yatağını değiştirmeye çalışan işletmeye jandarma tarafından işlem yapıldı.

Olay, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kıyı kontrollerinde ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kumköy Turizm Bölgesi sahil bandında beach (plaj) alanı açmak amacıyla, deniz kıyısındaki dere yatağının yönünü değiştirmek amacıyla kıyıda yaklaşık 250-300 m. kazı ve kanal çalışması yapıldığı belirlendi. Otel işletme sorumlusu S.U isimli şahıs ve otel hakkında TCK 154 (Hakkı Olmayan Yere Tecavüz), 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer Mevzuat hükümlerine muhalefetten işlem yapılıp kazı durduruldu. - ANTALYA

Plaj alanı açmak için dere yatağını değiştirdiler
Plaj alanı açmak için dere yatağını değiştirdiler
Plaj alanı açmak için dere yatağını değiştirdiler

YORUMLAR
500
3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı 3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı Antalya'da 3 motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Antalya'da 3 motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Plaj alanı açmak için dere yatağını değiştirdiler - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:37 24 yaşındaki genç aldığı tehditler sebebiyle kaçtığı evde ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:03:35. #1.12#
SON DAKİKA: Plaj alanı açmak için dere yatağını değiştirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement