Plaj futbolu: Avrupa A Ligi müsabakaları
1 saat önce
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi ilk maçında İspanya'ya 6-2 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:07 Kaynak: AA
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa
A Ligi ilk maçında İspanya
'ya 6-2 mağlup oldu. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz
'in Nazare kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Cem Keskin
kaydetti.
Milliler, Avrupa A Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Rusya
ile karşı karşıya gelecek.
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