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Plaj futbolu: Avrupa A Ligi müsabakaları

1 saat önce

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi ilk maçında İspanya'ya 6-2 mağlup oldu.

Plaj futbolu: Avrupa A Ligi müsabakaları, System.String[]
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi ilk maçında İspanya'ya 6-2 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Nazare kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Cem Keskin kaydetti.
Milliler, Avrupa A Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:07 Kaynak: AA
Portekiz, İspanya, Avrupa, Spor
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