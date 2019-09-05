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Plaj Futbolu: Avrupa A Ligi Süper Finalleri

15 dakika önce

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ndeki ilk maçında Portekiz'e 9-5 mağlup oldu.

Plaj Futbolu: Avrupa A Ligi Süper Finalleri, System.String[]

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ndeki ilk maçında Portekiz'e 9-5 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Portekiz'de düzenlenen finallerdeki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, Portekiz'e 9-5 yenilerek finallere mağlubiyetle başladı. Milli takımın gollerini Semih Türkmen, Barış Terzioğlu, Volkan Yeşilırmak ve Cem Keskin (2) kaydetti.

Türkiye, finallerdeki ikinci müsabakasında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak.

Portekiz, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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