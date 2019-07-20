Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
1 saat önce
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Belarus'a 6-3 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:43 Kaynak: AA
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri'ndeki ilk maçında Belarus
'a 6-3 yenildi. Türkiye
Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milli takım, Rusya
'nın başkenti Moskova
'da oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Belarus'a 6-3 mağlup oldu. Millilerin gollerini Barış Terzioğlu, Seyit Ahmet
Süer ve Semih Türkmen kaydetti.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın İsviçre
ile karşılaşacak.
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