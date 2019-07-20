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Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

1 saat önce

Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Belarus'a 6-3 yenildi.

Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, System.String[]
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Belarus'a 6-3 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milli takım, Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Belarus'a 6-3 mağlup oldu. Millilerin gollerini Barış Terzioğlu, Seyit Ahmet Süer ve Semih Türkmen kaydetti.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.
Belarus, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:43 Kaynak: AA
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