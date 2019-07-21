Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
1 saat önce
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:33 Kaynak: AA
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri ikinci maçında İsviçre
'ye 4-2 mağlup oldu. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya
'nın Moskova
şehrinde oynanan müsabakada ay-yıldızlıların gollerini Barış Terzioğlu (2) kaydetti.
Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında yarın Litvanya
ile karşılaşacak.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında da Belarus
'a 6-3 kaybetmişti.
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