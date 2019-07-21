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Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

1 saat önce

Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu.

Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, System.String[]
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Moskova şehrinde oynanan müsabakada ay-yıldızlıların gollerini Barış Terzioğlu (2) kaydetti.
Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında yarın Litvanya ile karşılaşacak.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında da Belarus'a 6-3 kaybetmişti.
İsviçre, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:33 Kaynak: AA
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