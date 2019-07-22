Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
49 dakika önce
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü ve son maçında Litvanya'ya 2-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:19 Kaynak: AA
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri üçüncü ve son maçında Litvanya
'ya 2-0 yenildi. Türkiye
Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Rusya
'nın başkenti Moskova
'da oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, Litvanya'ya 2-0 mağlup oldu.
Milliler, önceki iki karşılaşmasında Belarus
'a 6-3 ve İsviçre
'ye 4-2 yenilmişti.
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