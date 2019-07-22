Son Dakika Haberleri: Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Son Dakika Spor Haber

Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

49 dakika önce

Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü ve son maçında Litvanya'ya 2-0 yenildi.

Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, System.String[]
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü ve son maçında Litvanya'ya 2-0 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, Litvanya'ya 2-0 mağlup oldu.
Milliler, önceki iki karşılaşmasında Belarus'a 6-3 ve İsviçre'ye 4-2 yenilmişti.
Litvanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tatil beldesine yabancı turistler akın etti! Güneşlenecek yer kalmadı Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer! Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı sakatlandı Deniz Türüç'e transfer şakası!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:08:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]