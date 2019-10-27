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Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası

39 dakika önce

Antalya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup) Brezilya ekibi Flamengo, Çin'in Meizhou Hakka takımını 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup) Brezilya ekibi Flamengo, Çin'in Meizhou Hakka takımını 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

Alanya'da Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen, 22 ülkeden 5 kadın ve 19 erkek plaj futbol takımının katıldığı organizasyon kadınlar ve erkeklerde yapılan final maçlarıyla tamamlandı.


Şampiyonanın erkekler finalinde Çin ekibi Meizhou Hakka'yı 5-3 mağlup eden Brezilya temsilcisi Flamengo şampiyonluk kupasını kazandı.

Turnuvadaki üçüncülük maçında ise İran ekibi Shahin Khazar ve İspanya temsilcisi Levante arasındaki maçın normal süresi 5-5 bitti. Penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Levante organizasyonu üçüncü tamamladı.

Türkiye'den Alanya Belediyespor ise çıktığı beşincilik maçında Alman rakibi Rostocker'u 10-6 mağlup etmeyi başardı.

Kadınlarda ise İtalya'dan Pavia Lokrians, Polonya temsilcisi Lady Grenbach Lodz'ı 4-3 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Rusya'dan WFZ Zvezda, ABD ekibi Norcal BSC'yi 4-2 mağlup ederek üçüncü sırayı aldı.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi.

Şampiyonada erkeklerde gol kralı ödülünü Alanya Belediyespor'dan Filipe, en iyi kaleci ödülünü Flamengo'dan Andrade, en değerli oyuncu ödülünü ise Meizhou Hakka takımından Leonardo aldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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